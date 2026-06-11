Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen GESTAŞ Feribot İskelesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, kamuoyunda yankı uyandıran açıklamalarda bulundu. Toraman, GESTAŞ’ın geçmiş yıllarda faaliyetlerini zararla kapattığını belirtirken, son iki yılda şirketin kâra geçtiğini söyledi.

“200 MİLYON LİRAYA YAKIN BORÇ ÖDENDİ”

Konuşmasında şirketin mali tablosuna ilişkin veriler paylaşan Toraman, GESTAŞ’ın 2024 ve 2025 yıllarında önemli ölçüde kâr elde ettiğini ifade etti.

Toraman, “GESTAŞ özelleştirme yüksek kurulunun 2006 yılında almış olduğu ve sayın Cumhurbaşkanımızın onayına müteakip kamu adına deniz taşımacılığı faaliyetlerini 6 hatta 15 gemiş,15 iskele ve 520 personeliyle yürütmektedir. Bu hatlarda 2025 yılında 2 milyonun üzerinde araç ve 6 milyona yakın yolcu taşınmıştır. Önceki yıllardaki faaliyetlerini zararla kapatan GESTAŞ, 2024 yılında 191 milyon TL, 2025 yılında da 149 milyon TL kâr etmiştir. Bu süre zarfında yaklaşık 200 milyonu bulan vergi ve SGK borçları ödenmiştir” dedi.

ESKİ YÖNETİMLER TARTIŞMA KONUSU OLDU

Vali Toraman’ın açıklamaları, GESTAŞ’ın geçmiş dönem yönetimlerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Şirketin yönetim kurulu başkanlığının uzun yıllardır Çanakkale valileri tarafından yürütüldüğü bilinirken, “önceki yıllarda zarar” vurgusu dikkat çekti. Toraman’ın kamuoyu önünde yaptığı değerlendirme, GESTAŞ’ın geçmiş dönem mali yönetimine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşırken, eski yönetimlerin performansının da tartışılmasına neden oldu.