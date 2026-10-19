Dünyanın en pahalı baharatı olarak kabul edilen safran, son yıllarda alternatif tarıma yönelmek isteyenlerin bir numaralı tercihi konumunda.

Çiçeklerinin ortasında yer bulunan kırmızı lifleri tek tek elle toplanan safran, sınırlı alanda ekilmesine rağmen elde edilen ürünün yüksek pazar değeri sayesinde üreticisine ciddi bir gelir kapısı aralıyor.

Sabit gelirli işlerini bırakıp toprağa yatırım yapan isimler, ekim alanlarını genişleterek safran üretimine odaklanmayı tercih ediyor.

YÜKSEK GETİRİNİN ARKASINDAKİ SIR

Safranın kısa süreli hasat döneminde yüksek kazançlar sunmasının ardında geniş bir pazar ağının ve yüksek hammadde değerinin bulunması yatıyor:

Çok Yönlü Kullanım Alanı: İlaç sanayisinden kozmetiğe, lüks gastronomiden gıda boyasına kadar pek çok sektörde temel hammadde olarak kullanılıyor.

Gram Bazlı Fiyatlandırma: Çuval veya tonla satılan geleneksel ürünlerin aksine, safran pazar yerlerinde ve sanayide gram hesabı üzerinden alıcı buluyor.

Yoğun Talep ve Sınırlı Arz: Üretiminin zahmetli olması ve dünya genelinde arzın kısıtlı kalması, ürünün değerini her geçen gün artırıyor.

DOĞRU PLANLAMA VE SABIR İŞİN ANAHTARI

Yılın belirli dönemlerinde yapılan hassas hasat süreci, doğru kurutma teknikleri ve ürünün kalitesi elde edilen getiriyi doğrudan belirliyor.

İşin içinde olanlar, safran soğanı seçiminden toprak hazırlığına kadar olan süreçlerin doğru yürütülmesi halinde safranın en karlı üretim alanlarından biri olmaya devam edeceğini belirtiyor.