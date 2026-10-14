Dünyanın en büyük stok fotoğraf şirketlerinden Getty Images, 12 Ekim'de duyurduğu yeniden yapılandırma anlaşmasıyla önceden hazırlanmış bir iflas koruması başvurusuna gidiyor.

Getty ailesi ve Koch Equity Development (KED) bağlantılı kuruluşlar 533 milyon dolara kadar yeni özkaynak taahhüt etti; KED ayrıca süreci finanse etmek için 143 milyon dolara kadar kaynak sağlayacak.

Plan tamamlandığında Getty Images özel şirket olacak ve yeniden yapılandırılan şirketin yüzde 100'ü bu yatırımcılara geçecek.

Bu anlaşmanın bedelini ise borsadaki küçük yatırımcılar ödeyecek: mevcut hisse senetleri iptal edilecek ve eski hissedarlara bir ödeme yapılması öngörülmüyor.

New York Borsası'nda GETY koduyla işlem gören şirketin borsadan çıkarılma süreci de 13 Ekim itibarıyla başladı.

İFLASA RAĞMEN 'ZEMİN SAĞLAM'

Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Mark Getty, "Getty Images, premium görsel içerikte rakipsiz lider olarak dünya genelinde eşsiz bir güvene sahip" dedi.

KED'in kıdemli yönetici ortağı Mike Harris ise yatırımın şirkete "sağlam bir finansal zemin ve daha fazla esneklik" kazandıracağını belirtti.

Koch şirketlerinin yıllık gelirinin 125 milyar doları aştığı, KED'in ise 2012'den bu yana 40 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı kaydedildi.

Güvenceli olmayan tahvillerin yüzde 83,5'ini elinde tutanlar, 270 milyon dolarlık kıdemsiz senet borcunun silinmesini kabul etti.

Güvenceli tahvil ve vadeli kredi sahiplerinin yaklaşık yüzde 89'u ile döner kredi kullandıran bankaların tamamı da faizleri düşürmeyi ve vadeleri uzatmayı onayladı.

Önümüzdeki günlerde şirket, yeniden yapılanma planı için alacaklıların onayını toplayacak.

İflas başvurusu ise "önümüzdeki haftalarda" yapılacak. Yalnızca bazı ABD'li iştirakleri kapsayacak. Sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

REKABET KURUMU SONU HAZIRLADI

Getty, rakibi Shutterstock ile 3,7 milyar dolarlık birleşme planı yapmıştı. ABD Adalet Bakanlığı'nın nisanda onay verdiği anlaşma, İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun (CMA) 15 Mayıs tarihli nihai raporuyla tıkandı.

Rekabet kurumu, birleşmenin ancak Shutterstock'ın bütün editoryal işinin farklı alıcılara satılmasıyla yürüyebileceğini bildirmişti.

Getty yönetim kurulu 30 Haziran'da oybirliğiyle bu satış sürecinden vazgeçti, 7 Temmuz'da da Shutterstock'a resmi fesih bildirimi gönderdi.

Şirketin yalnızca bu girişimle ilgili 2026'nın ilk altı ayında 9,2 milyon dolar hukuk, muhasebe ve diğer masraf yazdığı, bazı kaynaklarda toplam maliyetin 100 milyon doları aştığı aktarıldı.

Haberin ardından Shutterstock hisseleri işlem sonrası piyasada yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmişti.