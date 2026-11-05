Ülkenin Dak Lak eyaletinde bulunan Ea Sup Thuong su rezervuarı üzerine kurulacak dev yüzer güneş enerjisi santrali, tam 452 megavatlık (MW) kurulu gücüyle devreye girdiğinde gezegenin bu alandaki en büyük enerji merkezlerinden biri olacak.

Yaklaşık 355 milyon dolarlık (güncel kurla yaklaşık 17,7 milyar TL) yatırımla hayata geçirilecek proje, sulama amacıyla kullanılan yapay göl üzerinde yaklaşık 527 hektarlık devasa bir alanı güneş panelleriyle kaplayacak.

Beş farklı inşaat ve yatırım şirketinin oluşturduğu konsorsiyum ortaklığıyla finanse edilen ve 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen tesis, karasal arazi kullanımını sıfıra indirerek enerjide yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

DOĞRUDAN ULUSAL ŞEBEKEYE BAĞLANACAK

Proje yalnızca su üstüne yerleştirilen fotovoltaik panellerle sınırlı kalmayıp, ileri mühendislik altyapısıyla da dikkat çekiyor. Tesis kapsamında 35 kilovolt (kV) kapasiteli yüzer bir elektrik toplama şebekesi kurulacak, üretilen enerji iki adet 250 MVA'lık transformatör aracılığıyla yükseltilerek 6 kilometrelik çift devreli iletim hattıyla doğrudan ulusal şebekeye bağlanacak.

Santralin en stratejik özelliklerinden birini ise güneşin olmadığı saatlerde kesintileri önlemek amacıyla sisteme entegre edilecek batarya enerji depolama ünitesi oluşturacak.

Güneş ışığının zirve yaptığı anlarda fazla üretilen elektriği bünyesinde toplayıp hava karardığında sisteme geri verecek olan batarya desteği, şebekedeki dalgalanmaları tamamen ortadan kaldıracak.

Daha önce 2019 ve 2020 yıllarında devreye aldığı daha küçük ölçekli yüzer santrallerle altyapısını test eden Vietnam yönetimi, bu mega yatırımla birlikte küresel temiz enerji yarışında en ön sıralara yerleşmeyi hedefliyor.