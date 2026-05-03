Son olarak vatandaşı olduğu Belçika’ya giden ve burada esnaf ziyareti yapan Göktaş, bu yılın ilk 4 ayında 8 ayrı yurt dışı seyahati yaptı, 320 bin km yol kat etti. Dünyanın çevresini 8 kez dolaşmış oldu. 34 aylık görev süresinin 4 aydan fazlasını yurt dışında geçiren Göktaş, ortalama her 9 günün 1’inde yurt dışında kaldı.

ABD’DEN VAZGEÇMİYOR

Göktaş’ın en sık gittiği ülke 6 seferle ABD olurken, bunu 5 kez ile Azerbaycan, 4’er kez ile Macaristan ve Katar izledi. Her yıl ABD’yi birden fazla ziyaret etti. Göktaş bu yılın nisan ayında Senegal, Azerbaycan ve Belçika olmak üzere üç ülke gezdi.