Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Berlin’de, Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlar ile ikili görüşmelerde bulundu. Haziran 2023’te bakanlık koltuğuna Mahinur Özdemir Göktaş, son gezisiyle birlikte, 20 aylık süre içerisinde 30 ülkeye gitmiş oldu.

Bu ziyaretler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 ve 2023 yıllarına ilişkin faaliyet raporunda da sıralandı. Göktaş en çok ABD’ye gitti. Bu ülkeye yaptığı dört seyahat 23 gün sürdü. Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da bazı gezilerine katıldı.

Berlin’de altızları ziyaret etti

Bakan Göktaş, Berlin’de Hikmet-Roksana temiz çiftini ziyaret etti. Polonya asıllı anne, 2008 yılında 4’ü kız altız bebekleri dünyaya getirince aile meşhur olmuştu. Doğumlarıyla Avrupa çapında haberlere konu olan ve ‘Berlinli altızlar’ ekim ayında 18 yaşına basacak.