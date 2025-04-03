Dünyanın dört bir yanında meydanlarda, tarihi mekânların önünde ve çatışma bölgelerinde piyano çalan Martello, Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim Meydanı’nda Çav Bella ve Yiğidim Aslanım eserlerini çalarak hafızalara kazınmıştı...

O gün piyanosu polis tarafından alıkonulmuş ve Kasımpaşa’daki bir otoparka götürülmüştü. Günler sonra piyanosu serbest bırakılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protesto sürecinde, 301 kişi gözaltına alınmıştı.

Yıllar sonra yeniden İstanbul’a gelen Martello, bu kez Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda bir konser vermeye hazırlanıyordu. 18:00’de başlayıp 20:00’ye kadar sürmesi planlanan konser, “#DİRENİSTEYİZ” etiketiyle duyurulmuştu. Ancak konsere gelen yüzlerce Kadıköylü, polis ablukasıyla karşılaştı.

Martello, yaşananları sosyal medya hesabından duyurarak, polisin piyano çalmasına izin vermediğini belirtti.