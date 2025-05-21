Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Mart 2013'te İstanbul'da başlayan Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek için Ankara’da 31 Mart’ta başlayan eylemlere katıldıkları ileri sürülen 777 kişi ile birlikte yine eyleme katılan siyasi partiler ve kurumlar hakkında 12 yıl aradan sonra soruşturma başlattı.

Soruşturma başlatılmasına gerekçe olarak "kitlesel boyut kazanan eylemler nedeni ile eylemler sonucunda çok sayıda kanuna aykırı gösteri düzenlendiği, bu gösterilerde göstericilerin uyguladıkları şiddet nedeniyle çok sayıda kamu görevlisi ve sivil şahsın yaralandığı, gösterilere katılanların çok sayıda iş yerleri ve araçlara zarar verdikleri, yollarda barikatlar kurarak ulaşımı engelledikleri, kamu düzenini ihlal ettikleri gibi kamu güvenliğine de önemli ölçüde zarar verdiklerinin tespit edilmesi" gösterildi.

15 SUÇ İSNAT EDİLDİ

Eyleme katılan kişilere "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma", "kamu malına zarar verme", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "kasten yangın çıkarma", "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşum aracı içindeki eşya hakkında hırsızlık", "mala zarar verme" , "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gibi suçlar isnat edildi.

ZAMANAŞIMI KARARI

Soruşturma sonucunda 23 kişi hakkında atılı eylemler nedeniyle yargılandıkları ve bu yüzden tekrar kamu davası açılamayacağı belirtildi.

Öte yandan, bir kişi hakkında mağdurun şikayetçi olmaması, 3 kişi hakkında eyleme fiilen katılıp katılmadıklarının tespit edilememesi, 8 kişi hakkında da hayatını kaybetmeleri gerekçeleriyle takipsizlik kararı verildi.

Geri kalan 742 kişi hakkında da üzerine atılı suçlar yönünden eylemlerin 2013 yılında gerçekleşmesi nedeniyle zamanaşımı hükümlerinin uygulanması gerektiği ifade edilerek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

İSTANBUL'DA SÜRÜYOR

İstanbul'da ise Gezi Parkı'na yönelik yeni soruşturmalar açıldı.

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı uygulanmıştı.

Ayrıca İstanbul Başsavcılığı, RTÜK’e yazı yollayarak 2013’teki Gezi Parkı olayları sırasındaki, “yasa dışı gösterilerin kamuoyuna legal gösterilmesi şeklinde gerçekleşen ve olayların büyüyerek kamu güvenliğini tehdit eder hale gelmesine sebep olan tüm medya kayıtları”nı talep etti.