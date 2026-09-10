Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman, Meriç Demir ile resmen boşandıklarını duyurdu. Kahraman'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aldığımız ortak karar sonucu bugün görülen duruşmada Meriç DEMİR ile evlilik akdimizi sona erdirdik" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz gün Tayfun Kahraman ile Meriç Demir'in boşanacağı haberi basına yansımış ve söz konusu iddialar ikilinin avukatları tarafından doğrulanmıştı.

İkili bugün görülen duruşmada resmen boşanırken, Kahraman sosyal medya hesabından şu ifadelerini kullandı:

"Aldığımız ortak karar sonucu bugün görülen duruşmada Meriç DEMİR ile evlilik akdimizi sona erdirdik. Mahremiyetimizin korunması hususunda duyduğumuz hassasiyete ilişkin anlayışınız için teşekkür ederim. Silivri'den sevgi ve selamlarımla..."