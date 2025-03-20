İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100’ün üzerinde kişinin gözaltına alınmasının ardından Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra gönderilen polis otobüsleri ve TOMA’lar dikkat çekti.
TAKSİM VE GEZİ'YE ENGEL
İstanbul Valiliği, kentte 19-23 Mart tarihleri arasında dört gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladı.
Valilik, bu kararı "kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemleri önlemek" amacıyla aldığını belirtti.
Yasak kapsamında, M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim istasyonu ile Metro İstanbul'un bazı durakları kapatıldı.
Ayrıca, birçok cadde ve sokak da trafiğe kapatıldı.
ABULAKA İÇİN YOLCU OTOBÜSLERİYLE POLİS TAŞINDI
Öte yandan, çevre illerden gelen takviye ekiplerle Taksim'de bulunuyor.