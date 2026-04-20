Romanya Milli Takımı'nda geçen günlerde vefat eden efsanevi futbol adamı Mircea Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar sonlandı. Romanya Futbol Federasyonu, son olarak ülkede Farul Constanta'yı çalıştıran Gheorghe Hagi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

DAHA ÖNCE 4 MAÇ ÇALIŞTIRDI

Daha önce Bursaspor, Galatasaray (2 dönem), Poli Timişoara, Steaua Bükreş, FC Viitorul ve Farul Constanta'yı çalıştıran 61 yaşındaki yaşayan efsane, Romanya Milli Takımı'nda da 2001 yılında 4 maçlığına görev almıştı.

"UMARIM BAŞARABİLİRİM"

Hagi, kendisi için düzenlenen imza töreninde Romanya'yı temsil etmenin kendisi için büyük bir onur olacağını belirterek "Tıpkı oyuncu olarak yaptığım gibi, umarım teknik direktör olarak da bunu başarabilirim" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "4 yıllık bir sözleşmem var. Asıl hedefimiz bir sonraki turnuva olan EURO 2028'e katılmak. Sonbaharda Uluslar Ligi başlıyor. Oradaki grubumuzu da lider bitirmek istiyoruz. Diğer ara hedeflerimiz ise her maçı kazanmak. Şu an en iyisi değiliz ama olabiliriz. En iyi olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.