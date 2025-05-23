Türkiye'nin en çok izlenen komedi dizilerinden Gibi, yayınlanmakta olan 6. sezonuyla birlikte seyircisine veda edecek.



Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerini paylaştığı dizi, son yılların en çok beğenilen absürt komedi yapımları arasında yer alıyordu.

4 YIL SONRA VEDA EDECEK



Candal Tolga Işık, komedyen Giray Altınok ile yaptığı programda, dizi oyuncuları ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı ve dizinin bu sezon itibarıyla final yapacağını açıkladı.



İlk bölümü 2021 yılında seyirciyle buluşan dizi, son olarak 6. sezonun 11. bölümünü yayınladı. Final sezonunun kaç bölümden oluşacağı ise henüz netlik kazanmadı.