Çin’in Gansu eyaletine bağlı Tianshui kentinde bulunan Heshi Peixin kreşinde yaşanan olay, çocukların sağlığını tehlikeye attı. Soruşturma bulgularına göre işletmeci ve kreş yöneticisi, yemeklerin daha renkli ve çekici görünmesi için mutfak çalışanlarına gıda kullanımına uygun olmayan boya kullanmaları talimatını verdi.

Kek ve dolgulu hamur işlerinde kullanılan boyalar nedeniyle Temmuz 2025’te ortaya çıkan olayda, test edilen 251 çocuğun 247’sinde ve 28 çalışanda yüksek kan kurşun düzeyi belirlendi. İncelenen iki yemek örneğindeki kurşun miktarının, Çin’in gıda standartlarında izin verilen sınırın 2 bin katından fazla olduğu açıklandı.

KREŞ İŞLETMECİSİNE MÜEBBET HAPİS

Lanzhou Orta Halk Mahkemesi, davada kreş işletmecisi Li Huifang’a müebbet hapis cezası verdi. Kreş yöneticisi 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, olayla bağlantılı dört mutfak çalışanına da 6 ile 8 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

TÜRKİYE’DE 24 ÜRÜNDE İZİNSİZ BOYA TESPİTİ

Türkiye’de de gıdada kullanımına izin verilmeyen boyalar, Tarım ve Orman Bakanlığının kamuoyuna açıkladığı denetim sonuçlarında yer aldı. Gıda Bülteni’nin incelediği, 1 Haziran ile 12 Ekim 2026 tarihleri arasındaki 24 ürün kaydının tamamında “Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti” ifadesi bulundu.

Listede 8 çay, 5 sumak, 5 kırmızı biber ürünü, 3 baharat karışımı, 2 renklendirici ve 1 gül sirkesi kaydı yer aldı. Böylece çay ve baharat grupları, toplam kayıtların büyük bölümünü oluşturdu.