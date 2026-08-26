Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yükseliş Mahallesi’nde gıda deposu olarak kullanılan bir işletmede kapsamlı kontrol gerçekleştirildi.

ÜRÜNLERDE SON KULLANMA TARİHİ YOK

Denetime zabıta ekiplerinin yanı sıra Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

İşletmede yapılan incelemelerde bazı ürünlerin üzerinde üretim yeri ve üretim tarihinin bulunmadığı, bazı ürünlerde ise son kullanma tarihinin hiç yer almadığı veya tarihin geçtiği belirlendi.

“SALAMURA ASMA YAPRAĞI” BİDONLARINDAN TURŞU ÇIKTI

Denetimde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise üzerinde “salamura asma yaprağı” ibaresi bulunan bidonlarda turşu bulunması oldu. Etiket bilgileri ile ürünlerin içeriğinin birbirini karşılamadığı tespit edildi.

ETLERE VE TURŞULARA EL KONULDU

Kontrollerin ardından halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen 152 kilogram et ve et ürünleri ile 20 turşu bidonuna el konuldu.

İşletmeye yönelik yasal işlemler kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 26 bin 360 TL para cezası uygulandı. Kepez Belediyesi zabıta ekipleri tarafından da işletme mühürlendi.

Yetkililer, son kullanma tarihi bulunmayan veya geçmiş ürünlerin tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlardan şüpheli gördükleri gıda ürünlerini ilgili zabıta veya Tarım ve Orman Müdürlüğü birimlerine bildirmelerini istedi.