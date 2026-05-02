Amerika Birleşik Devletleri gıda tedarik zincirinin en köklü halkalarından biri daha ekonomik zorluklara yenik düştü. Batı Teksas merkezli 67 yıllık dev kuruluş Potato Specialty Company, operasyonlarını tamamen durdurarak iflas başvurusunda bulundu. Şirketin 28 Nisan 2026 tarihinde Teksas Kuzey Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yaptığı tasfiye başvurusu, bölgedeki market ve restoran sektörü için kritik bir tedarikçi döneminin kapandığını resmen tescil etti.

YEREL MARKETLERİN ANA TEDARİKÇİSİYDİ

Yarım asrı aşkın süredir taze sebze-meyve, dondurulmuş ürünler ve kuru gıda dağıtımı yapan şirket, özellikle geniş şube ağına sahip restoran zincirlerinin ve yerel marketlerin ana tedarikçisi konumundaydı.

Şirketin faaliyetlerini sonlandırarak varlık satış sürecine girmesi, halihazırda yüksek maliyetlerle mücadele eden gıda sektöründe yeni bir "zincirleme etki" endişesini beraberinde getirdi. Sektör analizleri, patates ve taze ürün tedariğindeki bu boşluğun bölgedeki işletmelerin maliyetlerini daha da tırmandırabileceğine işaret ediyor.

ÜLKE GENELİNDE 2 BİNDEN FAZLA MAĞAZANIN KAPANMASI BEKLENİYOR

Potato Specialty Company’nin çöküşü, ABD genelinde perakende ve restoran sektörünü vuran geniş çaplı iflas dalgasının son halkası olarak değerlendiriliyor. Artan faiz oranları, yükselen lojistik giderleri ve tüketici harcamalarındaki durgunluk, özellikle orta ölçekli devleri köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Ekonomistler, 2026 yılı sonuna kadar ülke genelinde 2 binden fazla mağazanın kapanmasını beklerken, bu köklü şirketin tasfiyesi ekonomik daralmanın boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.