Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Nestle, su faaliyetlerini yeniden yapılandırma stratejisi kapsamında dev bir satışa imza attı. Şirket, su iş kolunun yüzde 50'sini ABD merkezli yatırım şirketi Platinum Equity'ye yaklaşık 3 milyar euro nakit karşılığında devrettiğini duyurdu.

Gerçekleşen bu anlaşmayla birlikte taraflar, Peranel adı altında yüzde 50-50 ortaklık yapısına sahip yeni bir şirket çatısı altında bir araya gelecek.

YENİ ŞİRKET ÇATISI ALTINDA BİRLEŞECEKLER

4,9 milyar euro işletme değeri biçilen yeni ortak girişim Peranel bünyesinde Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestle Pure Life gibi dünyaca ünlü markaların yanı sıra şirketin çeşitli yerel su operasyonları da yer alacak. İşlemin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor.

MARKANIN FRANSA'DA BAŞI DERTTEYDİ

Nestle'nin su bölümü; özellikle Fransa'da gündeme gelen izinsiz su arıtma uygulamalarına yönelik soruşturmalar, çevresel eleştiriler ve sürdürülebilirlik tartışmaları nedeniyle uzun süredir yoğun bir kamuoyu baskısıyla karşı karşıyaydı.

Bu gelişmeler üzerine şirket yönetimi, su faaliyetlerinin geleceğine ilişkin farklı stratejik seçenekleri masaya yatırdığını daha önce kamuoyuna duyurmuştu.

NESTLE ANA İŞ KOLLARINA YOĞUNLAŞACAK

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Nestle CEO'su Philipp Navratil, şirketin büyüme ve kârlılığı artırmak amacıyla bundan sonraki süreçte bebek maması, kahve ve evcil hayvan ürünleri gibi ana iş kollarına odaklanacağını vurguladı.

KUZEY AMERİKA'DA BEKLENEN OLMADI

Açıklanan finansal sonuçlarda öne çıkan bir diğer kritik detay ise Kuzey Amerika pazarındaki satış hacimlerinde yaşanan gerileme oldu. Nestle'nin, satış hacmini gösteren reel iç büyümenin söz konusu bölgede negatif seviyeye gerilediğini duyurması piyasalarda ve yatırımcılar tarafında hayal kırıklığı yarattı.

Kuzey Amerika'dan gelen zayıf satış verilerinin etkisiyle Nestle hisseleri gün içerisinde yüzde 7,3'e varan oranlarda değer kaybetti. Şirket hisselerinde 2020 yılından bu yana kaydedilen en sert günlük düşüş olarak kayıtlara geçen bu satış dalgası, Nestle'nin yıl başından itibaren elde ettiği finansal kazançların da büyük bir kısmını sildi.