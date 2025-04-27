Toplum genelinde beslenememe ve açlık sorunlarının büyümesine yol açan yüksek gıda fiyatlarına patronlardan uyarı geldi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, gıda fiyatlarındaki artışın düşük ve orta gelirlerinin alım gücünü etkilediği, gelir adaletsizliğini daha da bozduğu belirterek, fiyat artışlarına çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

‘KONTROL ALTINA ALINMALI’

ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda konuşan Ardıç, yıllık gıda enflasyonunun OECD’deki en yüksek ülkeden 3 kat daha fazla seviyeye yükseldiğini söyledi. Ülkedeki zirai don felaketinin gıdada yeni zamlara yol açacağına işaret eden Ardıç, “Gıda enflasyonu ne yazık ki çok daha ürkütücü boyutlara ulaşabilir” dedi.“Gıda enflasyonu toplumsal istikrar, halk sağlığı ve sosyal adaleti yakından ilgilendiren çok boyutlu bir sorun” ifadelerini kullanan Ardıç, “Gıda fiyatlarındaki artış, düşük ve orta gelirlilerin alım gücünü ciddi şekilde etkiliyor, gelir adaletsizliğini daha da belirgin hale getiriyor. Toplumsal refah üzerinde derin etkiler yaratan gıda enflasyonu kontrol altına alınmalı. Halkımızın temel gıdaya erişim imkanlarının korunması için etkin politikalar geliştirilmeli” diye konuştu. Türkiye’de gıda arzının güvence altına alınması gerektiğini aktaran Ardıç, “Ülkemiz coğrafyasının yüzde 30’unun tarım arazisi olmasına karşın üretim kapasitemiz ve hasılamız düşük. Anadolu’muzun verimli topraklarında nerde yanlış yaptık? Neden tarım ve hayvancılık ülkemizde halen sorun olmaya devam ediyor? Şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor” dedi.

‘Dayanacak gücümüz kalmadı’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına varan sürece işaret eden Seyit Ardıç, gecelik faizlerin düşmesini beklerken 9 puan birden artarak yüzde 49’a yükseldiğini anımsattı. “Umudumuz enflasyonda iyileşme ile faizlerin de makul seviyeye gelmesiydi. Yine başa döndük” açıklamasını yapan Ardıç, “Dayanacak gücümüz kalmadı. Yüzde 60’ları aşan kredi maliyetiyle sanayicinin, bırakın yatırım yapmayı, üretimine devam edebilmesi bile mümkün değil” dedi. Ardıç, talebi kısarak enflasyonu düşürmeye çalışan ekonomi yönetimine de, “Fiyat artışı sadece talep fazlalığından değil arz açığından da ortaya çıkar. Üretmediğimiz malın fiyatı yükselir” dedi.