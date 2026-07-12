Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle gıda alerjisi bulunan tüketicilerin etiketlerde yer alan uyarıları daha doğru değerlendirebilmesi hedefleniyor. Ayrıca ülkeler arasında farklılık gösteren alerjen bildirimlerinin ortak bilimsel kurallara bağlanması amaçlanıyor.

"İÇEREBİLİR" UYARILARI BİLİMSEL DAYANAĞA BAĞLANACAK

Bugün birçok gıda ürününün etiketinde "Eser miktarda fındık içerebilir", "İz miktarda süt içerebilir" veya "Aynı üretim hattında işlenmiştir" gibi ihtiyati alerjen uyarıları yer alıyor. Ancak bu ifadeler ülkeden ülkeye, hatta aynı ülkedeki üreticiler arasında bile farklı şekillerde kullanıldığı için tüketiciler gerçek riskin ne olduğunu her zaman anlayamıyor.

Yeni Codex standardına göre bu tür uyarılar, yalnızca bilimsel risk değerlendirmesi sonucunda gerçekten gerekli olduğu durumlarda kullanılabilecek. Örneğin fındık içermeyen bir çikolata, aynı üretim hattında fındıklı ürünlerle üretildiği için bulaşma riski taşıyorsa etikette buna yönelik uyarıya yer verilecek. Buna karşılık bilimsel olarak risk oluşturmadığı belirlenen ürünlerde gereksiz "içerebilir" ifadelerinin kullanılmasının önüne geçilecek.

YENİ KURALLAR İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Codex Alimentarius Komisyonu, ihtiyati alerjen uyarılarına ilişkin yeni standardı 10 Temmuz 2026'da kabul etti. Ancak bu karar, ülkelerdeki uygulamaların aynı anda değişeceği anlamına gelmiyor.

Türkiye'de hazır ambalajlı gıdalardaki alerjen bildirimleri, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında uygulanmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni kuralların ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte, kabul edilen yeni uluslararası standartlar doğrultusunda Türk Gıda Kodeksi düzenlemelerinde de küresel ölçekte belirlenen bu bilimsel standartların entegre edilmesi bekleniyor.