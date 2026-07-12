Avrupa Komisyonu, temel gıda ürünlerinde marketlerin kâr marjını yüzde 10 ile sınırlandıran uygulama nedeniyle Macaristan'ı Avrupa Birliği Adalet Divanı'na taşıdı. Komisyon, düzenlemenin AB'nin serbest piyasa ve rekabet kurallarını ihlal ettiğini savunuyor.

2025 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle tavuk, süt, yumurta, ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıda ürünlerinde süpermarketlerin uygulayabileceği kâr marjı en fazla yüzde 10 olarak belirlenmişti. Yeni Başbakan Péter Magyar hükümeti de uygulamayı devam ettirme kararı aldı.

KOMİSYON: MALİYETLERİ KARŞILAMIYOR

Avrupa Komisyonu, marketlerin yalnızca ürün alış fiyatıyla değil; kira, personel, enerji, lojistik ve depolama gibi birçok ek maliyetle faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Açıklamada, mevcut sınırın bazı işletmeleri zararına satış yapmak zorunda bıraktığı ifade edildi.

YABANCI ZİNCİRLERİN DAHA FAZLA ETKİLENDİĞİ SAVUNULDU

Komisyona göre ciro kriterleri nedeniyle SPAR, Lidl, Aldi ve Tesco gibi uluslararası zincirler düzenlemeden etkilenirken, çok sayıda küçük yerel işletme kapsam dışında kalıyor. Bu durumun AB'nin rekabet ve eşit muamele ilkeleriyle çeliştiği belirtildi.

FİYAT KONTROLLERİNİN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Macaristan Merkez Bankası Başkanı Mihály Varga, enflasyondaki iyileşmeye dikkat çekerek fiyat kontrollerinin kademeli olarak kaldırılabileceğini söyledi. Ancak hükümet, gıda fiyatlarında yeniden artış yaşanabileceği endişesiyle uygulamayı sürdürmeyi planlıyor.