İçişleri Bakanlığı, 81 ilde "gıda güvenliği" operasyonları düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde, halk sağlığını riske atan taklit ve tağşiş ürünlerin satışının engellenmesi için "Gıda Güvenliği-1" operasyonları gerçekleştirildi.

İl emniyet müdürlükleri güvenlik şube müdürlükleri ile Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerinden toplam 3 bin 50 personelin katıldığı operasyonlarda, ülke genelinde bin 908 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

61 MİLYON LİRALIK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan sahte, taklit ve tağşiş gıda, içecek ve takviye edici ürünler ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlama materyalleri ele geçirildi.

73 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen işletmelere toplam 12 milyon 120 bin 200 TL idari para cezası kesildi.