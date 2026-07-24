Amerika Birleşik Devletleri’nde gıda güvenliği konusunda tedirginlik yaratan yeni bir gelişme yaşandı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ülkenin önde gelen gıda üreticilerinden Midwest Poultry Services şirketine ait iki büyük çiftlikte tehlikeli bir bakteriye rastlandı. Teksas eyaletindeki üretim tesislerinde yapılan rutin kontrollerde, ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilen "Salmonella enteritidis" bakterisi tespit edildi.

1,6 MİLYON YUMURTA İÇİN KRİTİK UYARI

Bakterinin belirlenmesinin hemen ardından harekete geçen şirket, Teksas'taki çiftliklerde üretilen yumurtaların dağıtımını derhal durdurdu ve FDA aracılığıyla küresel çapta bir acil durum uyarısı yayımladı. Geri çağırma kararının kapsamı ise oldukça geniş. Yetkililer, 6 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında bu çiftliklerden piyasaya sürülen yaklaşık 1,6 milyon adet beyaz ve kahverengi yumurtanın bakteriyle kontamine olmuş olabileceğini duyurdu. Tüketicilerin sağlığını korumak adına, belirtilen tarihlerde dağıtılan tüm ürünler raflardan ve evlerden toplatılmaya başlandı.

SALMONELLA NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİ?

Yumurtaların geri çağrılmasına neden olan Salmonella enteritidis bakterisi, özellikle çiğ veya az pişmiş hayvansal gıdaların tüketilmesiyle insanlara bulaşan ve sindirim sistemini hedef alan tehlikeli bir mikroorganizmadır. Enfeksiyon durumunda şiddetli mide bulantısı, kusma, ishal, yüksek ateş ve karın krampları gibi belirtilerle kendini gösteren bu hastalık, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çocuklar için hayati risk barındırabiliyor. Yetkililer, şüpheli ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve en yakın satış noktasına iade edilmesi gerektiği konusunda tüketicileri uyarıyor.