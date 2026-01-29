Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen “Tek Soru, Tek Cevap” programına katılan Bilal Erdoğan, liseli öğrencilerle bir araya gelerek merak edilen soruları yanıtladı. Bir öğrencinin “Sizin ticaretle uğraştığınızı biliyoruz ama neyden para kazanıyorsunuz?” sorusu üzerine Erdoğan, iş hayatına dair açıklamalarda bulundu.

'İLK İŞİMİZ KOZMETİK'

Ticarete 2007 yılında başladığını belirten Bilal Erdoğan, ilk girişiminin kozmetik alanında olduğunu söyledi. Amerika’da tanıştığı arkadaşlarının Türkiye’ye dönerek ticarete devam etmek istemesi üzerine bu işe ortak olduğunu ifade eden Erdoğan, “Arkadaşlarımın Türkiye’de yaptığı ilk iş kozmetik sektöründeydi” dedi.

Kozmetik sektörünün ardından restoran işletmeciliğine yöneldiklerini aktaran Erdoğan, faaliyetlerini ağırlıklı olarak gıda alanında sürdürdüğünü belirtti.

'DUBAİ'DE AÇTIK, BAKÜ'DE DE AÇACAĞIZ'

2009 yılından bu yana restoran yatırımlarıyla sektörde yer aldığını kaydeden Erdoğan, “Ortaklarımızla birlikte restoranlarımız var. Yaklaşık bir buçuk yıldır Dubai’de bir işletmemiz bulunuyor. Bakü’de de yeni bir şube açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim” ifadelerini kullandı.

AÇILIŞINA KATILDI

Bilal Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Dubai'nin en büyük alışveriş merkezi olan Dubai Mall’daki 'İstinye Rotisserie' isimli restoranından görüntüler ortaya çıktı.

Bilal Erdoğan'ın, 2024 yılının başında Dubai'ye giderek restoranın açılışını yaptığı öğrenildi.