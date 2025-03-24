Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında hazırladığı yeni tağşiş listesini kamuoyuyla paylaştı. Listeye göre, Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir kasapta, kırmızı et olarak satılan ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti (at veya eşek eti) tespit edildi. Bu olay, Yüreğir’in aynı sebepten ötürü listede yer alışının dokuzuncu kez olmasıyla dikkat çekti.

HELAL KESİM YAZIP TEK TIRNAKLI ETİ SATMIŞLAR

Görüntülerde 'helal kesim' ibaresiyle satış yaptığı görülen işletme hakkında Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Fatma Kaya adına kayıtlı Servet Kasap adlı işletmede yapılan kontroller sonucunda, kırmızı et olarak satılan ürünlerin analizinde tek tırnaklı hayvan DNA'sına rastlandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bugüne kadar yayımladığı tağşiş listelerinde, Adana’nın Yüreğir ilçesi tek tırnaklı et tespitiyle tam 9 kez yer aldı. Bu durum, bölgede et sahtekârlığının ciddi bir sorun haline geldiğini ortaya koyuyor.