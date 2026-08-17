Küresel gıda endüstrisinde işlenmiş ürünlerin artışı ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi, uzmanların sağlık uyarılarını daha dikkat çekici hale getiriyor.

Dünyaca ünlü yabancı gıda uzmanı ve beslenme bilimcileri, günlük tüketimde sıkça karşılaşılan ancak vücuda uzun vadede zarar veren gıdalar konusunda uyarıda bulundu.

BU 3 GIDAYI EVİNİZDEN UZAK TUTUN

Hangi ürünlerin mutfaklardan uzak tutulması gerektiğini aktaran gıda uzmanlarının listesinde öne çıkan üç temel gıda grubu şu şekilde:

Enerji içecekleri

Yüksek miktarda sentetik kafein ve şeker barındıran bu içecekler, bağışıklık sistemini zayıflatmanın yanı sıra kalp ritminde bozulmalara ve ani tansiyon yükselmelerine yol açıyor.

Gazlı içecekler

İçerdiği yüksek fosforik asit ve yapay tatlandırıcılar nedeniyle mide çeperine tahriş edici etki yapıyor. Düzenli tüketimi, kemik yoğunluğunun azalmasına, diş emayesinin erimesine ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden oluyor.

Pastörize edilmemiş süt ürünleri

Yeterli ısıl işlem görmeden hazırlanan taze peynir ve tereyağları; Brucella ve Listeria gibi ölümcül bakterileri bünyesinde barındırabiliyor. Sütün mayalanma sıcaklığı zararlı organizmaları yok etmeye yetmediğinden, ürünlerin güvenli hale gelmesi için sütün öncelikle yüksek derecelerde kaynatılması veya pastörize edilmesi şart koşuluyor.