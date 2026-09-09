Gıda ve temizlik ürünlerinin toptan satışını yapan Tekirdağ merkezli Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato süreci başlatıldı.

Mahkeme, şirket ile sahipleri için 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Gıda ve temizlik gibi çeşitli ürünlerin üretimini gerçekleştiren Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında geçici konkordato mühleti kararı verildi.

İRMİKTEN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNE KADAR BİRÇOK ÜRÜN ÜRETİYORDU

Şeker, çay, bulgur, nişasta, sirke, çamaşır suyu, gazoz ve antifriz gibi çok sayıda ürünün üretim ve satışını gerçekleştiren şirket hakkında konkordato süreci başlatıldı.

Edirne 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, alacaklılara da çağrıda bulunarak, 7 gün içinde başvuru yapıp konkordato şartlarının oluşmadığını delilleriyle ortaya koyarak sürecin reddedilmesini talep edebileceklerini bildirdi.

Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin son üç yıla ait vergi rakamları da dikkat çekti. Şirket, 2023’te 3 milyon 119 bin 319 lira, 2024’te 3 milyon 377 bin 108 lira, 2025’te ise 2 milyon 967 bin 374 lira vergi matrahı bildirdi. Bu dönemlerde tahakkuk eden vergi tutarları sırasıyla 779 bin 829 lira, 844 bin 277 lira ve 741 bin 843 lira oldu.