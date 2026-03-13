Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çatısı altındaki SUMAE Gıda Teknolojisi Bölümü ekipleri, "Doğal Olanı Koruyalım" sloganıyla yürüttükleri çalışmalarda "Antimikrobiyal Nanolif Membran Üretimi Projesi"ni hayata geçirdi. Geliştirilen ambalajın amacı, gıdaların oda sıcaklığında tazeliğini koruyabilmek.

Proje kapsamında ortaya çıkan ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Proje lideri Dr. Esen Alp Erbay, doğal gıdaların korunmasında ambalajın kritik bir rol oynadığını vurguladı. Araştırmalar sırasında belirli materyallerin farklı partiküllerle birleştiğinde gıda koruma konusunda yüksek bir sinerji oluşturduğunu fark ettiklerini belirtti.

Erbay, bakterilerin üreme mekanizmalarını inceleyerek, "Ortamdaki bazı maddeleri dışarıya alarak üremesini baskılayacağımızı keşfettik. Fikir bu şekilde ortaya çıktı" dedi.

Laboratuvar aşamasında özel çözeltilerin uzun süre karıştırıldığını ve ileri teknik işlemlerden geçirildiğini söyleyen Erbay, ortaya çıkan ürünün A4 boyutunda, şeffaf ve yenilikçi bir ambalaj olduğunu aktardı.

RAF ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Erbay, geliştirdikleri ambalaj sayesinde gıda güvenliğini tehdit eden ve tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açabilen histamin maddesini gıda ortamından uzaklaştırmayı başardıklarını belirtti.

Nanoteknoloji kullanılarak materyallerin yeniden tasarlandığını ifade eden Erbay, şunları söyledi: "Domates, kivi, avokado gibi klimakterik meyve ve sebzeleri yani dalından koparıldıktan sonra hala etilen gazı (büyüme hormonu) salgılayan meyvelerde bu gazı hapsederek, ortamdan alarak onların bir süre daha olgunlaşma hızını yavaşlatmış olduk. Dolayısıyla raf ömrünü uzatmış olduk. Yaptığımız bu çalışmada raf ömrünü 15 gün uzatabildik meyve ve sebzelerde oda sıcaklığında. Balıklarda da 3-4 güne kadar uzatabiliyoruz. Özellikle fermente gıdalarda, örneğin balık sosu gibi gıdalarda daha da uzun süre raf ömrünü uzatabiliyoruz."

SUMAE bünyesinde geliştirilen ve patentlenen bu ambalajın sanayiye aktarılması hedefleniyor. Dr. Erbay, ilgili firmalarla ortak projeler yürüterek bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.