Dünyanın en büyüleyici doğa harikalarından biri olan Patagonya, bütçesini düşünerek seyahat etmek isteyen gezginler için kapılarını ardına kadar açıyor. Arjantin'in göz alıcı dağları ve gölleriyle ünlü San Carlos de Bariloche şehrindeki butik bir hostel, turizm dünyasında büyük yankı uyandıran sıra dışı bir "iş takası" programı başlattı.

GÜNDE 5 SAAT ÇALIŞANA KONAKLAMA VE KAHVALTI ÜCRETSİZ

Worldpackers platformu üzerinden yürütülen ve 3 haftaya kadar süren bu gönüllülük programında, haftada sadece 25 saat (günde yaklaşık 5 saat) çalışmayı kabul eden gezginlere ücretsiz konaklama imkanı sunuluyor. Haftada 2 gün tam izin hakkı tanınan programda gönüllüler; yemek servisi, resepsiyon ve temizlik gibi basit günlük işlere yardım ediyor.

SADECE YATAK DEĞİL, EKSTRA AVANTAJLAR DA VAR

Hostelde kalan gönüllülere sadece paylaşımlı oda ve günlük kahvaltı verilmiyor. Katılımcılar aynı zamanda yüksek hızlı internet, çamaşırhane, bisiklet kullanımı gibi imkanlardan ve bölgedeki turlar ile barlardaki özel indirimlerden de yararlanabiliyor.

SADECE 2 ŞARTI BULUNUYOR

Hem tek başına seyahat edenlerin hem de çiftlerin başvurabildiği bu fırsat için aranan temel şartlar ise oldukça basit: Misafirlerle iletişim kurabilecek düzeyde orta seviye İngilizce veya İspanyolca bilmek ve minimum 2 hafta süre ayırabilmek.

Gezginler tarafından 5 üzerinden 4,5 puan alan bu program, uçak bileti ve vize gibi masraflarını kendi karşılayıp konaklama maliyetini sıfırlamak isteyen maceraperestler için biçilmiş kaftan.