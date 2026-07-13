Transfer sezonunu hızlı açan Beşiktaş'ın kadrosuna yaptığı en önemli takviyelerden biri de Alman kaleci Alexander Nübel oldu. 2000'lerden bu yana Oscar Cordoba ve Fabri haricinde yabancı kaleciden beklediğini alamayan Siyah-Beyazlılar, yıllar sonra ilk kez 'üst düzey' bir yabancı isme yöneldi.

VATANDAŞINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Beşiktaş'ın bu süreçte 'tutmayan' file bekçilerinden biri de Alman Loris Karius oldu. Siyah-Beyazlılarda 2018-19 ve 2019-20 sezonlarını Liverpool'dan kiralık olarak geçiren Karius, taraftara adeta saç baş yolduran performansının ardından sessiz sedasız kulübüne geri döndü. Ancak iddiaya göre o da Beşiktaş'ı iyi anmıyor...

Fırat Günayer'in haberine göre Alexander Nübel, Siyah-Beyazlılara transfer olmadan önce kulüp hakkında bilgi almak için Loris Karius ile görüştü.

Karius ise geçmişte maaş ödemeleriyle ilgili sorunlar yaşadığını belirterek Nübel'e olumsuz referans verdi ve transfer olmaması yönünde telkinde bulundu. Bunun üzerine devreye Beşiktaş'ın Alman scout şefi Eduard Graf girerek yaşanan sıkıntıların eski yönetimlere ait olduğunu ve kulüpte artık benzeri olayların yaşanmadığını Nübel'e iletti. Transfer de bu sayede gerçekleşti...