Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Diyarbakır temsilcisi, sahadan 3-2 galip ayrılarak milli araya liderlik koltuğunda girdi. Diyarbakır ekibinin Nijeryalı santrforu Gift Orban, üst üste 4 maçta gol atmayı başardı. Sezon başında Almanya'nın Hoffenheim kulübünden kiralanan Orban, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta da fileleri havalandırdı. Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada yaklaşık 40 metreden kaleci Nübel'i avlayan Orban, son 4 maçta toplam 7 gole ulaştı. Orban'ın son 4 maçta 7 gol kaydederek başarılması zor bir istatistiğin altına imza attı. Amedspor'un diğer golcüsü Dia Saba da takımın gol sayısını artıran isimlerden biri oldu. Saba, son maçta attığı golle toplam gol sayısını 3'e yükseltti.

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