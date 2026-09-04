Olay, çarşamba günü saat 14.30 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. Apartman önünde bekleyen iki kadın, dışarı çıkan bir kişinin kapıyı açması üzerine binaya girdi. Ardından asansöre yönelen şüpheliler, üst kata çıkarak Nazlı Özgür’ün evine girdi. İddiaya göre kadınlar, yaklaşık 20 dakika içerisinde yatak odasında kutularda bulunan ziynet eşyaları ile bir miktar parayı alarak apartmandan ayrıldı.

“BÜTÜN KUTULARI BOŞALTMIŞLAR”

Sabah saat 06.30 sıralarında torununa bakmak için evden ayrıldığını söyleyen Nazlı Özgür, akşam saatlerinde eve döndüğünde kapıda bir terslik olduğunu fark ettiğini anlattı. Yatak odasına gittiğinde halının yerinin değiştiğini gören Özgür, ziynet eşyalarını ve paralarını kontrol ettiğinde hırsızlığı fark etti. Özgür, “Eşim yurt dışında. Kızım ve damadım Antalya’daydı. Birden içim sıkıldı. Hemen emanetlerin olduğu yere baktım. Bütün kutuları boşaltmışlar. Yılların birikimi 1 milyon TL üzerinde para ve takılarım vardı. Polisi aradık. Güvenlik kamerasına baktık. Bir farkına vardık ki 14.20’de iki kişi geliyor, 14.40’ta çıkıyorlar. Direkt asansöre biniyorlar. Evimize gelmişler, evde kimseyi bulamayınca içeri girmişler. Yakalanmalarını bekliyoruz” dedi.

ŞÜPHELİLERİN GELİŞİ VE GİDİŞİ KAMERADA

İhbar üzerine çalışma başlatan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerdeki iki kadının geliş ve gidiş anlarını incelemeye aldı. Polis ekipleri ayrıca evde parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.