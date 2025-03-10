Rize’nin Pazar ilçesinde, Mustafa Yazıcı’ya ait 3 katlı bir villada dün gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Garajda başlayan yangın, kısa sürede tüm villayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, villada kimsenin olmadığı belirlendi.

ÇİY İÇİLMİŞ BİSKÜVİ YENMİŞ, SİGARA İÇİLMİŞ

Yangının, garajda parçalarına ayrılan bir elektrikli otomobilden kaynaklandığı tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda, villa balkon kapısının kırılarak girildiği, içeride çay içildiği, bisküvi yenildiği ve sigara içildiği belirlendi. Ayrıca, villada başka izmaritlerin de bulunduğu ifade edildi.

"ŞOK İÇİNDEYİZ"

Villanın sahibi Mustafa Yazıcı, "Burada bir ya da birkaç kişi yaşam sürdü. Şok içindeyiz. Çay içildi, bisküvi yenildi. Bu yörede yıllarca böyle bir şey yaşanmadığı için kamera sistemi de koymamıştım" dedi. Yazıcı, hırsızların garajdaki elektrikli aracın parçalarını çaldıklarını ve aracı ateşe vererek bataryasının patlamasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu çok enteresan bir olay" ifadelerini kullandı.