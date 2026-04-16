Son Dakika
DOLAR 44,85 0,10 (%0,22) EURO 53,07 0,20 (%0,38)
Sosyal Medya
Sözcü Tv
Haberler - Resmi İlanlar

GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın:
Örnek No:55*
 
T.C.
GİRESUN
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/23 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, ÇAVUŞOĞLU Mahalle/Köy, 118 Ada, 98 Parsel, ayrıntılı taşınmaz bilgisi esatis.uyap.gov.tr adresinde mevcuttur.
Adresi : Çavuşoğlu Köyü Giresun Yüzölçümü : 3.513,79 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.886.360,80 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: İpotek yükümlülüğü ile satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:51

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02446801