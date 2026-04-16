GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
GİRESUN
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/23 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, ÇAVUŞOĞLU Mahalle/Köy, 118 Ada, 98 Parsel, ayrıntılı taşınmaz bilgisi esatis.uyap.gov.tr adresinde mevcuttur.
Adresi : Çavuşoğlu Köyü Giresun Yüzölçümü : 3.513,79 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.886.360,80 TL
KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: İpotek yükümlülüğü ile satılacaktır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:51
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
