GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

GİRESUN

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Giresun İl, Merkez İlçe, ÇINARLAR Mahalle/Köy, 120 Ada, 15 Parsel, Taşınmaz üzerinde zemin kat+2 adet normal katlı olan toplamda üç katlı yığma olarak yapılmış yapı bulunmaktadır. Parsel şehir imar planı içerisinde kalmaktadır. Parselin eski eser tescilli yapı şerhi mevcuttur.

Adresi : Çınarlar Mahallesi Giresun Yüzölçümü : 304,38 m2

İmar Durumu : Koruma amaçlı imar planında kentsel sit alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.047.736,55 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 2863 sy kapsamındadır. Taşınmaz kaydında "eski eserdir" şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 10:13

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02498761