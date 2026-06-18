GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
GİRESUN
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/38 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özl: Giresun,Merkez Gemilerçekeği Mah. 1031 aoa 6 parsel; Arsavasfındadır..Yüzölçümü: 231,49 m2İmar Durumu: Parselimar planı içerisinde kalmaktadır. B-6 katlı Konut alanı olan yapı adasında kaldığı anlaşılmaktadır
Kıymeti: 4.166.820,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 14:20
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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