GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

GİRESUN

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/38 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özl: Giresun,Merkez Gemilerçekeği Mah. 1031 aoa 6 parsel; Arsavasfındadır..Yüzölçümü: 231,49 m2İmar Durumu: Parselimar planı içerisinde kalmaktadır. B-6 katlı Konut alanı olan yapı adasında kaldığı anlaşılmaktadır

Kıymeti: 4.166.820,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 14:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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