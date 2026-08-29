Giresun’un Espiye ilçe sahilinde serinlemek amacıyla denize giren İran uyruklu 3 kişi, dalgaların etkisiyle suda zor anlar yaşadı. İki kişi kendi çabalarıyla kıyıya ulaşırken, bir süre suda çırpınan A.R.S.N., akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına dalgıç ekipler de katıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.R.S.N.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kıyıya çıkarılan cenaze, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GİRESUN’DA 3 GÜN DENİZE GİRİLEMEYECEK

Öte yandan Giresun Valiliği, kent genelindeki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girme yasağı kararı aldı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre olumsuz hava ve deniz şartlarının 31 Ağustos’a kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Can güvenliğinin korunması amacıyla il genelindeki tüm sahil ve plajlarda 3 gün boyunca denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.