Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Karadoğa Yaylası mevkisinde yaşandı. Sefer A. yönetimindeki 28 ADN 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Sefer A. ile araçta bulunan eşi Nazmiye A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nuran A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Güce İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

