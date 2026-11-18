Kaza, Teyyaredüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Emine T.'nin kullandığı 28 AV 422 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi 57 yaşındaki Abdullah T., olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Emine T. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.