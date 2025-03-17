Giresun’un Espiye ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Pazar akşamı saat 17.00 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangının çıktığı bölge, dağlık alanda olduğu için itfaiye ekiplerinin müdahalesi oldukça zorlaşıyor. Espiye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangının, bir köylünün açık arazide yorgan yakmasının neden olduğu iddia ediliyor. Havanın kararmasının ve bölgenin kayalık yapısının, yangına müdahaleyi daha da zorlaştırdığı belirtiliyor. Yangın hala kontrol altına alınamamışken, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin mücadelesi devam ediyor.