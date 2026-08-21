Mehmet Akkaya için Keşap ilçesindeki Merkez Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Akkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Koç, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, Kaymakam Selin Sarı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Akkaya'nın cenazesi, Ceylanpınar köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. YEĞENİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç sel sularına kapıldı. Aracı kullanan Ahmet Yılmaz (50), kendi imkanlarıyla sel sularından kurtulmayı başardı. Araçta bulunan Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu ise sel sularına kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları kapsamında Hakkıoğlu'nun cansız bedeni, aracın bulunduğu noktadan yaklaşık 100 metre uzaklıktaki dere kenarında 18 Ağustos'ta bulundu. Mehmet Akkaya'nın cansız bedenine ise 19 Ağustos'ta Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ulaşıldı. ÖĞRETMEN OLARAK GÖREV YAPIYORDU Mehmet Akkaya'nın, merkeze bağlı Sayca köyündeki Sayca İmam Hatip Ortaokulu'nda bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

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