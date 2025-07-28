“Bilionera” şarkısıyla uluslararası çapta ün kazanan Rumen pop yıldızı Otilia, Giresun’da düzenlenecek olan Uluslararası Görele Kemençe ve Horan Festivali öncesi, Görele’de gerçekleştirilen bir düğüne katılarak sahne aldı.

Otilia’yı düğün salonunda gören davetliler büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü sanatçıyı yakından gören konuklar, onunla fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Otilia, düğün gecesine renk katan performansıyla büyük beğeni topladı.

Festival Coşkusunu Zirveye Taşıdı

Görele Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Kemençe ve Horan Festivali, hafta sonu yoğun katılımla gerçekleşti. Yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, Romanya’nın ünlü yıldızı Otilia ile Türk pop müziğinin sevilen ismi Aydilge festivale renk kattı.

Sahneye çıkan Otilia, “Bilionera” şarkısıyla binlerce hayranını coştururken, Türkçe kelimelerle izleyicilere seslenerek büyük beğeni topladı. Renkli kişiliği ve Karadeniz halk oyunlarına eşlik etmesiyle de dikkat çeken sanatçıya, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede konser sonrası teşekkür ederek mini bir kemençe hediye etti.

Giresun’un Doğasına Hayran Kaldı

Konserin ardından Giresun’un eşsiz doğasını gezmeye çıkan Otilia, Kuzalan Şelalesi, Mavigöl ve Göksu Travertenleri gibi bölgenin simge alanlarında bol bol fotoğraf çektirdi. O anları milyonlarca takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabında paylaşan sanatçı, Giresun’un güzelliklerini dünyaya tanıttı.

Sürpriz Düğün Ziyareti: “Bilionera” Gelin ve Damatla Söylendi

Görele’de gerçekleşen Pınar ve Volkan Dost çiftinin düğününe de katılan Otilia, salona girdiğinde davetliler adeta şaşkına döndü. Sürpriz sahne performansıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, gelin ve damatla birlikte “Bilionera” şarkısını seslendirip dans etti. Otilia ile fotoğraf çektirmek isteyen davetliler, uzun kuyruklar oluşturdu.