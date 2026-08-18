Giresun'un Keşap ilçesinde sel felaketinde kaybolan 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince bulundu. Olay, 13 Ağustos'ta Karadere köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'nun bulunduğu araç sele kapıldı. Aracı kullanan Ahmet Yılmaz (50), sel sularından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. 16 Y6AŞINDAKİ MUHAMMED'İN CESEDİ BULUNDU Ekipler, kaybolan iki kişi için bölgede yoğun çalışma başlattı. Aracın bulunduğu noktadan yaklaşık 100 metre uzakta, dere kenarında toprak altında bir cansız bedene ulaşıldı. Bulunan cenazenin 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na ait olduğu belirlendi. Gencin kimlik bilgileri resmi makamlarca doğrulandı. Mehmet Akkaya'nın bulunması için devam eden arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, bölgede inceleme ve tarama çalışmalarını yoğunlaştırarak dayısının izini sürüyor.

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