Giresun'da yüksek kesimlerde etkili olan şiddetli sağanak, altyapıyı ve doğal dengesini bozdu. Yağan yağışın ardından derelerin debisi ve su seviyesi hızla yükseldi.

Bu durum, birçok dereyununun taşmasına neden oldu. Belde ve ilçe merkezlerinde sel, taşkın ve su baskınları meydana geldi.

KEŞAP'TA 2 KİŞİ KAYBOLDU

En kritik gelişme Keşap ilçesinden geldi. Sel sularına kapılan 2 kişinin kaybolduğu yönünde ihbar alınması üzerine AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ANNE VE İKİ KIZI DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bölgedeki sel felaketinin acı bilançosu önceki gün Görele ilçesinden gelmişti. Sel sularına kapılan anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca hayatını kaybetmişti. Akıntıya kapılan baba Mehmet Kırca ise çevredeki köylülerin yoğun çabasıyla son anda kurtarılmıştı.