Geleneksel Türk Tiyatrosu Üstadı Müjdat Gezen yazdığı ve yönettiği Gırgıriye’nin yeni versiyonu 15 Nisan’da ilk galasını yaptı.

İstanbul Ülker Arena’da sahnelenen müzikli oyun büyük ilgi gördü. 9 bin 800 kişinin geldiği oyun Türk tiyatro tarihinin seyirci rekorunu kırdı.

Kahkaha tufanı estiren oyundaki güncel politik hicivler yoğun alkış aldı. Ertesi gün ikinci kez sahnelenen oyuna yurttaşların yoğun ilgisi devam etti. Gırgıriye’de Güllü karakterini Gülben Ergen, Bayram karakterini Ceyhun Fersoy canlandırıyor. Usta sanatçı Perran Kutman, Güllü’nün annesi Sabahat karakteriyle başrolde…

SÜRPRİZ İSİMLER

Kadroda, Günay Karacaoğlu, Onur Ay, Oruç Kaptan, Diren Polatoğulları, Şeyla Halis, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin, Bilal Çatalçekiç, Suzan Kardeş, Melih Ekener, Fatih Dokgöz, Ramin Nezir yer alıyor.

Ayrıca, filmde Haldun Dormen’in oynadığı TRT muhabiri rolü artık Gazeteci Uğur Dündar’a emanet. Ömür Göksel, Semiha Yankı, Selçuk Ural ise sürprizler arasında. Yönetmen Müjdat Gezen’de, Zurnacı Emin karakteriyle karşımızda… Ekipte, 92’si oyuncu, 140 kişi yer alıyor.

Oyun büyük alkış aldı.

39 yıl sonra tiyatro sahnesinde

Usta sanatçı Perran Kutman 39 yıl sonra muhteşem dönüşünü ilk kez SÖZCÜ’ye şöyle anlattı: “New York’ta tatildeydim. Müjdat aradı, Tatilimi yarıda kesip geldim. Yaklaşık 40 yıl önce Artiz Mektebi’nde son kez Müjdat’la sahneye çıkmıştım. Çok heyecanlıyım. Gırgıriye çok güzel örülmüş bir hikayedir. Orada benim rolüm son derece kötü bir karakterdir ama, “Zengin birine kızımı verirsem öncelikle kendi hayatım kurtulur, sonra da kızımın hayatı kurtulur” diyen bir kadını seyirci bile affetti, hoş gördü. Çünkü o kadar güzel bir hikaye ki…”

MUHTEŞEM İKİLİ

Perran Kutman-Müjdat Gezen dostluğundaki uyum, yaşamları boyunca sanatlarına da pozitif yansıdı. Tiyatro sahnelerinde, gazino şovlarında, televizyon programlarında, gazete fotoromanlarında ve beyaz perdede unutulmaz eserlere imza atan sanatçılar “Muhteşem İkili” diye nitelendirildi.

Gişe rekorları kırmıştı

Müjdat Gezen’in yazdığı Gırgıriye, 1981 yılında Türker İnanoğlu’nun yapımcılığında Sadık Şendil’in sinema için senaryolaştırması ve Kartal Tibet yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanmıştı.

Oyuncu kadrosunda Yeşilçam’ın efsanevi aktörlerinin rol aldığı film o dönem nüfusu 45 milyon olan ülkede, sinema salonlarını dolduran 18 milyon seyirciyle gişe rekoru kırdı.

Film öylesine sevildi ki, seriye dönüştü; Temel Gürsu yönetmenliğinde devamları çekildi. Hababam Sınıfı’ndan sonra en çok izlenen ve televizyon gösterimleri hala devam eden film serisi oldu.

Nüfus kağıdıyla münakaşa halinde

Müjdat Gezen’in, 2021’de Gökmen Ulu’nun yazdığı, biyografik kitabında şu ifadeler yer almıştı:

“Bir gün annem dedi ki; ‘Müjdat sakın ihtiyarlama.’ Ben, ‘Anne nasılsa bir gün yaşlanacağım’ dedim. Annem, ‘Sana yaşlanmayacaksın demiyorum, ihtiyarlama’ dedi. Ben de anneme verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum.” Gökmen Ulu şimdi bu hususu sorunca, Müjdat Gezen, “Nüfus kağıdımla sürekli münakaşa halindeyim” dedi.