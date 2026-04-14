Gırgıriye Müzikali'nde Bülent Ersoy'un yer alacağı haberleri sonrası son dakika gelişmesi yaşandı. Ersoy'un afişte yer almaması dedikoduları hızlandırmıştı. Konuyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

GIRGIRİYE MÜZİKALİ'NİN YAPIMCISI KONUŞTU

Gazeteci Seyhan Erdağ’ın aktardığı bilgilere göre, yapımcı Onurcan Taş, Ersoy’un yoğun konser programı nedeniyle projeden ayrıldığını belirterek, “Bülent Ersoy’la yoğunluğu nedeniyle yollarımız ayrıldı ancak kendisine yakışır bir şekilde müzikal hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

BÜLENT ERSOY TELEFONLARINI AÇMADI

Öte yandan, oyuncu ve yönetmen Müjdat Gezen’in ise konuya ilişkin, “Telefonlarımı açmıyor, neden ayrıldığını bilmiyorum. Yapımcı daha iyi bilir” dediği aktarıldı.

''MÜJDAT BENİM 55 YILLIK ARKADAŞIM''

İddiaların ardından gözler Bülent Ersoy’a çevrilirken, ünlü sanatçı gazeteci Olcay Ünal Sert’e konuşarak açıklamalarda bulundu. Ersoy, müzikalden çıkarıldığı iddiasını reddederek, ayrılığın kendi kararı olduğunu söyledi.

Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir şey olabilir mi? Müjdat benim 55 yıllık arkadaşım. Ben zaten sadece 3 şarkı söyleyecektim, ancak şu an çok yoğunum. Yeni şarkım üzerine çalışıyorum. Müjdat’a da ‘Beni azat et’ dedim, o da anlayışla karşıladı.”

''KOVULDUĞUMU ANLAT ESPRİSİ''

Sanatçı ayrıca, “Kovulduğumu anlat” diyerek kahkaha attığı ve iddiaları esprili bir dille reddettiği de aktarıldı.

Bülent Ersoy, müzikalde yer almama nedeninin “kovulma” değil, tamamen yoğun programı olduğunu vurguladı. Geçmiş yıllara da değinen Ersoy, Müjdat Gezen ile uzun yıllara dayanan dostluklarına dikkat çekerek, birlikte sahne anılarını da paylaştı.

DİVA MÜZİKALİ GELİYOR

Gel Konuşalım programında sorulara yanıt veren Yapımcı Mehmet Uslu, ''Bülent Ersoy ile Diva Müzikali yapacağız. Bu müzikale yoğun konser programı sebebiyle katılamayacak.'' dedi. Mehmet Uslu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

''Bülent Ersoy'un konser programı çok yoğun. Başta bu kadar konseri yoktu, sonradan eklendi. Kendisine daha önce 'Diva' adlı bir film yazılmış, onu müzikale çevireceğiz. ''