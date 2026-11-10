Gastronomi dünyasında ezberleri bozan Londra merkezli "The Bunyadi" projesi, konseptiyle küresel çapta büyük bir merak uyandırdı. Mekanın kapısından içeri adım atan misafirleri, alışılmışın dışında çok katı bir protokol karşıladı. Ziyaretçilerin ilk olarak akıllı telefonları, akıllı saatleri ve tüm elektronik eşyaları kilitli kasalara alındı. Ancak asıl şaşırtıcı adım hemen sonrasında yaşandı: Misafirler vestiyere geçerek üzerlerindeki tüm kıyafetleri çıkardı.

REZERVASYON LİSTESİNDE 46 BİN KİŞİLİK KUYRUK

Daha kapılarını açmadan internet sitesi yoğunluktan çöken mekan için kısa sürede tam 46 bin kişilik dev bir bekleme listesi oluştu. Masaya oturabilmek için aylarca sıra bekleyen misafirler iki seçenekle karşılaştı: Dileyenler kendilerine verilen bornozlarla oturdu, sınırları aşmak isteyenler ise tamamen kıyafetsiz şekilde masaya geçti.

MÜŞTERİLER DİĞER MASAYI GÖREMİYOR

Restoran yönetimi içerideki mahremiyeti korumak için özel bir mimari plan uyguladı. Masaların etrafı kalın bambu paravanlar ve hasır perdelerle çevrilerek tamamen izole localar oluşturuldu; böylece hiçbir müşteri diğer masayı göremedi.

TABAKLAR ORGANİK ÜRÜNLERLE HAZIRLANDI

Mekanın kuralları yalnızca kıyafetsizlikle sınırlı kalmadı. İçeride tek bir elektrik ampulü bile yakılmadı; tüm salon yalnızca loş mum ışıklarıyla aydınlatıldı. Mutfakta doğalgaz veya elektrikli fırınlar yerine tamamen geleneksel odun ateşi kullanıldı, tabaklar ise katkısız organik ürünlerle hazırlandı.

Servis personelinin de konsepte uygun minimal örtülerle hizmet verdiği bu sıra dışı deneyim, kısa süreli özel bir proje olarak tam kapasiteyle tamamlandı. Ardında bıraktığı sansasyonel etki ise Paris başta olmak üzere birçok dünya başkentinde benzer akımların doğmasına zemin hazırladı.