Girit açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, Batı Anadolu bölgesindeki fay hatlarını ve sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Eşme, Pamukkale ve Denizli hattında devam eden depremleri değerlendiren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin zaman ve mekân içerisindeki kırılma dağılımına dikkat çekti.

"DEPREM TÜMÖRÜ" BENZETMESİ

Sosyal medya hesabından bölgedeki fay hareketliliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Bektaş, 1970 Gediz depreminden 2026 yılına kadar geçen süreçte 6 ila 7 büyüklüğü arasında gerçekleşen 6 depremin Uşak Fay Bloğu'nun farklı kenarlarında kümelendiğini belirtti. Bektaş, bu tablonun bölgedeki gerilimi artırdığını belirterek yaşanan durumu "deprem tümörü" olarak adlandırdı.

SİSMİK DEFORMASYON DENİZLİ VE AFYON YÖNÜNE TAŞINIYOR

Girit Bindirme Kuşağı ile Batı Anadolu arasındaki transfer zonlarına işaret eden Prof. Dr. Bektaş, buradaki deformasyonun Uşak, Denizli ve Afyon yönüne doğru kayıyor olabileceğini ifade etti.

Bektaş, bölgedeki risk analizinde tek tek depremlerin büyüklüğünden ziyade hareketliliğin yönüne bakılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu nedenle tek tek depremlerden çok, sismisitenin zaman–mekân boyunca Simav Fayından güneye, Denizliye, yeniden dağılımı dikkat çekici" değerlendirmesinde bulundu.