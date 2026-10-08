KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında batan yolcu gemisinin ardından yürütülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı bildirildi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

KAYIP BİR KİŞİ İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Açıklamada, "Kayıp durumda bulunan bir insanımıza daha ulaşmak amacıyla arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. Son bulunan cesetle birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket etti. Gemi, seferden kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

GEMİ GİRNE'YE DÖNERKEN BATTI

Su alan gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada battı. Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kayıpların bulunması için çalışmalar sürdürülürken, ekipler kayıp bir kişiye daha ulaşmak amacıyla aramalarına devam ediyor.