Girne açıklarında alabora olarak batan yolcu gemisinde kayıp kişilere yönelik arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde, gemide kayıp olarak aranan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.
NE OLMUŞTU?
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne’den hareket etmişti.
Geminin, hareketinden kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladığı, Girne Limanı’na dönmeye çalıştığı sırada ise alabora olduğu belirtilmişti.
Kazanın ardından gemide bulunan 241 kişi kurtarılırken, kayıp yolcuların bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.