MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Özdemir’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 30 Ağustos 2026’da Girne Limanı’ndan Mersin Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden özel bir firmaya ait yolcu gemisi, limandan yaklaşık 4 mil uzaklaştıktan sonra Akdeniz’de alabora olarak battı.

267 KİŞİ BULUNUYORDU

Gemide 267 kişinin bulunduğu belirtilirken, ilk belirlemelere göre 237 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi. Kayıp olduğu belirtilen 23 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Kazanın ardından Türkiye’nin ilgili unsurlarının da KKTC makamlarıyla koordinasyon içerisinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verdiği aktarıldı.

BAHÇELİ’DEN DESTEK MESAJI

Devlet Bahçeli’nin Ünal Üstel’i telefonla arayarak yaşanan olay nedeniyle üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi. Bahçeli’nin ayrıca devam eden arama-kurtarma çalışmaları için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade ettiği kaydedildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, kayıp 23 kişinin bir an önce bulunmasının en büyük temenni olduğunu belirterek, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için Türkiye ve KKTC makamlarının çalışmalarını titizlikle sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Özdemir, kazada hayatını kaybedenler için rahmet, aileleri ile KKTC ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.