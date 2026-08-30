Girne Limanı'ndan kısa süre önce çıkış yapan Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi'nin 2 km açıkta alabora olduğu belirtiliyor.

Gemi kaptanının yola koyulduktan sonra baş tarafından su almaya başladığını farkettiği ve bu nedenle limana geri dönmeye çalıştığı öğrenildi.

Geminin battığının duyulmasından sonra Girne limanındaki teknelerin büyük bölümü kurtarma çalışmalarına katılmak için harekete geçti.

Mersin ile Kıbrıs arasındaki feribot seferi yapan gemilerden biri olduğu tahmin ediliyor.

Geminin neden alabora olduğu bilinmiyor ancak yetkililer geminin ters döndüğü açıklandı. Açıklamada geminin Girne'nin 4 mil açıklarında alabora olduğu katamaran tarzı bir gemi olduğu da belirtiliyor.

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